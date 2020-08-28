Uçuşlar iptal olunca 7 aydır Fas'ta mahsur kalan hamile eşi için yardım istedi

Bir elek üretim fabrikasında işçi olan İbrahim Yöntem, geçen kasım ayında Türkiye'ye turistik amaçlı gelen ev hanımı Fas kökenli Yousra Elbattouyı (23) ile tanıştı. İkili bir süre sonra dini nikahla yaşamaya başladı. Yöntem, 7 ay önce Elbattouyı'nın hamile olduğunu öğrenip resmi nikahlarını yapabilmek için gerekli evrakları hazırlaması için ülkesi Fas'a gönderdi. Elbattouyı, dönüş için 16 Mart'a uçak bileti aldı. Ancak, havalimanına gittiğinde koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuşların iptal edildiğini o gün, havalimanında öğrendi. Elbattouyı, 7 ay geçmesine rağmen uçuşlar yapılmadığı için Türkiye'ye dönemedi. Yöntem, çok özlediği bir hata sonra doğum yapacak dini nikahlı eşi Elbattouyı'nın onun yanında olamayacağı ve doğacak kızını göremeyeceği için üzgün olduğunu belirtip, yetkililerden yardım istedi.



Süreci gözyaşlarıyla anlatan İbrahim Yöntem, "Çok mağdurum. Ne yapacağımı şaşırdım. Doğum yapacak eşimi ve doğacak çocuğumu görmek istiyorum Bana yardım etsinler. Kızımın doğumunu görmek istiyorum. Para istemiyorum sadece eşimi ve çocuğumu istiyorum. Eşim de orada çok zor durumda. Hasta olduğunda bakanı olmadı" diye konuştu.





'IZDIRAP ÇEKİYORUZ'

İbrahim Yöntem'in babası Mehmet Hayrettin Yöntem, "Evrak eksikliği yüzünden iş uzadıkça uzadı. Hem ailesini görmesi hem de eksik evrakı tamamlaması için gelinimi ülkesine gönderdik. Pandeminin dünyaya kabus gibi çöktüğü anda gelinimin uçuşları iptal oldu ve havaalanından geri döndü. O günden bugüne gelemedi. O orada ıstırap çekiyor biz ise burada ıstırap çekiyoruz. Yediğimizi içtiğimizi anlamıyoruz. Nefes almakta bile zorlanıyoruz" diye konuştu.



İbrahim Yöntem'in annesi Havva Yöntem de "Gelinimin ve doğacak torunumun gelmesini istiyorum. Gelinim orada çok zorluk yaşıyor ve bakanı yok. Ya gelinimi getirsinler ya da oğlum oraya gitsin başka bir şey istemiyoruz" dedi.



Dini nikahlı eşi İbrahim Yöntem ile telefonda görüntülü konuşan Yousra Elbattouyı ise, "Yakında bir kızım olacak. Kızımın sağlık durumu iyi. Türkiye'ye gelmek istiyorum. Bize yardım edin" dedi.