30 Ağustos planlandığı şekilde kutlanacak

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına yönelik tartışmalara ilişkin paylaşımda bulundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının gündelik ve suni tartışmaların şekillendireceği etkinlikler olmadığını belirterek, kutlamaların devlet ciddiyetine uygun şekilde, aylar öncesinden yapılan planlamalara uygun şekilde icra edileceğini bildirdi. Birilerinin yıllarca vesayet odaklarını kışkırtmak için suni rejim krizleri çıkarmaya çalıştığını, bunu yaparlarken de daima resmi bayram ve sembolleri manipüle ettiğini aktaran Altun, bu tür beyhude girişimlerin yersiz olduğuna dikkat çekti.