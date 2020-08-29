Akdeniz gerilimi Avrupa’ya sıçradı

Doğu Akdeniz'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yunanistan Parlamentosu'nun Mısır ile Doğu Akdeniz'de sözde deniz yetki alanlarının belirlenmesi amacı ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasını onaylamasının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'dan gerilime ilişkin yeni açıklamalar geldi.

APTIRIM TEHDİDİ

Borrell, ülkelerin Türkiye'ye yaptırımlar konusunda bir taslak metin üzerinde anlaştığını söyledi. AB Temsilcisi, Türkiye'yi Doğu Akdeniz krizinde tek taraflı adım atmaktan kaçınmaya çağırarak, Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin davranışlarına karşı artan bir hayal kırıklığının olduğunu söyledi. Eğer Ankara'ya yaptırım uygulama kararı alınacaksa, bunun 24-25 Eylül'deki AB toplantısında karara bağlanması bekleniyor.



MERKEL TARAFINI SEÇTİ

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel de Türkiye'nin tepkisini çekecek bir açıklama yaptı. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan ve Yunanistan'ın şımarık tutum ve hamlelerini destekler nitelikte ifadeler kullanan Merkel, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuyu yoğun bir şekilde tartıştık. Tüm AB ülkeleri Yunanistan'ı desteklemek zorunda" ifadelerini kullandı.



İSRAİL MEDYASI: ÇATIŞMA OLURSA TÜRKİYE KAZANIR

İSRAİL medyasından Jerusalem Post, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki olası bir çatışmayı Türkiye'nin kazanacağını belirtti. Gazete makalesinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgedeki faaliyetleri sonucunda panikleyen Yunanistan'ın Türkiye karşısında şansı olmadığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a destek vermediğinin altını çizen gazete, Doğu Akdeniz'de artan gerilimin İsrail'i de etkilediğini öne sürdü.



ANKARA'DAN SERT TEPKİ

AB'DEN yapılan tehditvari açıklamalara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin müsebbibi, maksimalist ve uluslararası hukuka aykırı eylemleriyle Yunanistan ve GKRY'dir. AB'nin, ülkemizin yaptığı hidrokarbon faaliyetlerini eleştirmesi ve bunları durdurmamızı talep etmesi, haddine değildir" dedi.