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Haberler Gündem Devlet Bahçeli'den Doğu Akdeniz ve Ege mesajı: Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa

'den ve Ege mesajı: Ateşle oynayan , kışkırtan

Lideri , "Ateşle oynayan , kışkırtan , kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir" açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'den Doğu Akdeniz ve Ege mesajı: Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa

AA

29.08.2020, 13:03 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,13:27

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir." açıklamasında bulundu.

"Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Hiçbir ülke güç gösterisiyle, donanma sevkiyatıyla, kara ve deniz sularımızla birlikte kıta sahanlığımız ve münhasır ekonomik bölge alanlarımızda her tarafından tutuşacağı ateşe yaklaşmamalıdır." şeklinde konuştu.

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