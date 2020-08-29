SURİYE İnsan Hakları Ağı, Beşar Esad rejiminin Suriye'de son 4 yılda 2 bin 773'ü çocuk en az 13 bin 278 sivili öldürdüğü, 18 bin 600'den fazla sivili alıkoyduğunu bildirdi. BM İnsan Hakları Komitesi'ne iletilen raporda rejim güçlerinin, 52 kez de kimyasal silah saldırısına başvurduğu belirtildi.
Esad rejimi 4 yılda 13 bin sivili öldürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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