Eylem hazırlığındaki bombacı tutuklandı

Yapılan aramalarda aracın arka tarafında bulunan siyah sırt çantası içerisinden 2 paket halinde 17,5 kilo ve şüpheli şahsın otostop yaparak araca bindiği bölgede yol kenarında toprağa gömülü vaziyette 2 paket halinde 18 kilo 150 gram olmak üzere toplam 35 kilo 650 gram TNTRDX karışımlı toz patlayıcı madde ele geçirildi. Kendisini 'Kobenili Kürt Haco' olarak tanıtan ve üzerinde 'Haco Haco' adına sahte Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunan örgüt mensubunun Bekir Kudak (23) olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

ZANLININ Yüreğir Çamlıbel Mahallesi'nde hücre evi olarak kullandığı evde yapılan aramada ise örgüte ait 8 bin 500 euro ve bin 900 lira para ile 1 altın kolye bulundu. Türkiye'de metropollerde 7 sansasyonel bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen, bu nedenle bir hafta önce Adana'ya kaçak yollardan geldiği tespit edilen zanlı ve ona yardım ettiği belirlenen 9 kişiden 6'sı tutuklandı.