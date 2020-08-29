Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Muharrem Ayı ve Aşure Günü mübarek olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Muharrem Ayı ve Aşure Günü ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, "Bugün #AşureGünü Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun. Bugün bir de #HüzünGünü... Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

29.08.2020, 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,16:56