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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Muharrem Ayı ve Aşure Günü mübarek olsun

: ve Aşure Günü mübarek olsun

Twitter hesabından ve Aşure Günü ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Albayrak paylaşımında, "Bugün #AşureGünü Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve #AşureGünü mübarek olsun. Bugün bir de #HüzünGünü... Muharrem ayının 10. gününde, sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve #Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Muharrem Ayı ve Aşure Günü mübarek olsun

29.08.2020, 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,16:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan Muharrem ayı ve Aşure Günü'ne dair paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Dayanışmanın, kardeşliğin ve ikramın zamanı Muharrem ayı ve aşure günü mübarek olsun. Bugün bir de hüzün günü...Muharrem ayının 10. gününde, Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'i ve Kerbela şehitlerini rahmetle yâd ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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