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merkezli 13 ilde operasyon: 24 gözaltı

İzmir merkezli 13 ilde operasyon: 24 gözaltı
Giriş Tarihi: 29.8.2020

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün üst düzeydeki mahrem imamlarının yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonun devam ettiği ve 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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