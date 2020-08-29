Müjdelerin devamı gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Büyük Çamlıca Camisi'nde namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Namazın ardından camideki cemaate seslenerek, Kovid-19 tedbirlerine uyulmasını isteyen Erdoğan, şunları söyledi: Cumanız mübarek olsun. Sizlerden istirhamımız kurallara uyarsak çok çok hayırlı olacaktır. Lütfen uyarılara dikkat edelim, bunu yaparsak çok çok isabetli, hayırlı olacaktır. Zira gerek bu vefatlar, gerekse hastanelerdeki yatan kardeşlerimiz bizler için, ülkemiz için, milletimiz için birer uyarı. Bizler de Müslümanlar olarak tedbirleri ona göre almamız lazım. Dünyada da bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Ülke olarak, millet olarak her geçen gün hamdolsun daha iyiye gidiyoruz.



DAHA İYİ KONUMDAYIZ

Sağda solda konuşulanlara hiç kulak asmayın. Ülkemiz askeri alanda olsun, ekonomik, eğitim, ulaşım, enerjide olsun görüyorsunuz müjdeleri alıyorsunuz. Ve bunların devamı aynen gelecek, geliyor diyebilirim. Her geçen gün geçmişe göre daha iyi konumdayız. Sizlerden dua bekliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun inşallah.





PAZARTESİ GÜNÜ GİRESUN'A GİDECEK

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in eşlik ettiği Erdoğan, "Giresun birçok ilçesiyle büyük bir felaket yaşadı. Rabbim yardımcıları olsun, nasipse pazartesi günü Giresun'da olacağım. Görüldüğü gibi bakanlarımız, milletvekillerimiz hepsi orada ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, göstermeye de devam edecekler, çünkü biz sizler için varız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz