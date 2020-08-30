30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

Başkumandan Mustafa Kemal komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos'ta zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Mustafa Kemal Paşa, Büyük Zafer'in ardından 1 Eylül 1922 günü Ege'deki bir meşe ağacının altında Türk ulusunun kaderini değiştiren o tarihi emrini kaleme aldırdı: Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!



YİNE KAZANACAĞIZ

Ulu önderinin emriyle ilerleyen Türk ordusu, Afyon-İzmir hattını yıldırım hızıyla aştı ve 9 Eylül günü Yunan askerlerini İzmir'den denize döktü. Atatürk'ün emri verdiği günden 98 yıl sonra gözlerimiz bir kez daha Akdeniz'e çevrildi. 98 yıl sonra yine ülkemize diz çöktürmek isteyen komşularımız ve emperyalist güçlerle mücadele ediyoruz. Daha önce kazandık yine kazanacağız... Kimsenin şüphesi olmasın!