Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'de yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir." dedi.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'DE TEHDİT DİLİNE BOYUN EĞMEYECEK"

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çıkan Erdoğan'ın, ay yıldızlı çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyetini yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye, bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun."

30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti ile başladı. Törenler Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabulü ile devam edecek.

Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürecek. Saat 20.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser gerçekleştirilecek. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

300 İHA İLE GÖKLERDE BÜYÜK ZAFER KUTLAMASI

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile '30 Ağustos Zaferi' temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

7 İLDE ZİYARETÇİLER AĞIRLANACAK

İletişim Başkanlığı'nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de '30 Ağustos Zaferi' temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 30 Ağustos Zaferi'nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek. 30 Ağustos Zaferi'nin, sinematik ses sistemi eşliğinde 3ÿboyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret dili ile anlatım imkanı da bulunuyor.