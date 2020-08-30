Başkan Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
30.08.2020, 14:24
İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik mesajı gönderdi.
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