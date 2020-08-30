Başkan Erdoğan: ‘Sırt sırta verdikçe başaracağız’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MESS İstanbul Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ne katıldı. Bu anlamlı program sebebiyle sanayicilerle olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Başkan Erdoğan, "200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum" dedi.





KRİTİK ÖNEME SAHİP ÜRÜNLER

Tarihi bir adım atıldığını aktaran Erdoğan, "Bu program kapsamında ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin Ar-Ge'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek" diye konuştu.



SABIR VE İNANÇ İLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de tarihi öneme sahip doğalgaz keşfini de değerlendirdi. Erdoğan, "Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğalgaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur. Devlet, millet sırt sırta verdikçe ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi haline dönüştürmeye kararlıyız" açıklamasını yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Başkanı Özgür Burak Akkol ve Makina İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer'in de konuşma yaptığı programda, Teknoloji Merkezi'nin ve fabrikaların açılışı aynı anda yapıldı.

FİRMALARDAN DEV KATKI

● ATLAS firması, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek.

● DİRİNLER firması, rüzgar türbin malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak.

● DURMAZLAR Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek.

● DUALUS firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek. Erdoğan, "Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır" dedi.

● HAMLE programı; ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde de gerçekleştirilecek. Yılda yaklaşık 30 milyar dolar açık verilen bir ürün grubu bu sayede yerlileştirilmiş olacak.