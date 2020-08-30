Başkan Erdoğan şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.



Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehitler Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk ile Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.