Güvenlik Uzmanı Başbuğ, Akdeniz'deki gerilimi değerlendirdi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sonrası köşeye sıkışan ve bölgede gerilimi artırmak isteyen Yunanistan ve destekçisi Fransa ile yaşananları Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli Albay Coşkun Başbuğ değerlendirdi. Fransa'yla birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) bölgeye savaş uçaklarını sevk ettiğini kaydeden Coşkun Başbuğ, "Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen Türk savaş gemilerinin eşliğinde sismik aramalar yapan Oruç Reis gemimize ani manevra yaparak tacizde bulunmak isteyen Yunanistan'a ait Limnos isimli fırkateyne, Kemal Reis adlı firkateynimiz müdahale etmişti. Yunan gemisi hasar görerek tersanelik olurken, aynı günlerde bir başka olayın daha yaşandığı ortaya çıktı. Fransız ve BAE medyasında yer alan haberlere göre, bölgede bulunan Fransız fırkateyni telsiz konuşmasında Yunan yetkililere "Gemimizin bütün dijital göstergeleri kilitlendi. Navigasyonumuz çalışmıyor. Silah sistemlerimiz 'off' konumuna düştü" diye mesaj iletmeye çalıştı.



KONTROLLERİNDEN ÇIKTI

Fransız gemisinin, "Üzerimizde tanımlayamadığımız yüzlerce cisim uçuyor. Bunların ne olduğunu anlayamıyoruz. Bütün sistemimizi kilitledi. Geminin bütün dijital sistemi kontrolümüzden çıktı. Bize kılavuz gönderin" diyerek yardım çağrısında bulunmak istediği öğrenildi. Ancak Fransızlar bu yardım isteğini de Yunan Sahil Komutanlığı'na ulaştıramadı. Bir süre bekleyen Fransız fırkateyni yardım gelmeyeceğini anlayınca bölgeden kaçmak zorunda kaldı. Bu olaydan sonra "yüzen üs" adı verilen ABD'nin takip ve gözlem gemisi "acil koduyla" Girit'e geldi.



AĞIZLARININ PAYINI ALDILAR

Fransız gemisine 'sürü teknolojisi' uygulanarak elektronik harp karartması yapıldığını ifade eden Coşkun Başbuğ, "Bu teknik ve taktiği özellikle 15 Temmuz sonrası gelişen yerli ve milli savunma sanayiindeki hamlelerin bir devamı olarak okumak gerekir. Biz bunu ilk Barış Pınarı Harekatı'nda kullandık. Bir anda harekattan saatler önce bölgede cep telefonları kilitlendi, bütün antenler, telsizler, radarlar kilitlendi ve haberleşme bir anda kesildi. Fransız fırkateyninin başına gelenler bunun devamı ve çok etkili bir hamle olarak görüyorum. Bu hamle, muharebe sırasında sizi doğrudan zafere götürür. Dolayısıyla buradan hem Fransa'nın hem de diğer devletlerin alması gereken çok büyük bir ders var. ABD, hemen bu işin nasıl yapıldığını anlamak için bölgeye gemi sevk etmiş. Ancak FETÖ dönemi bittiği için bu tür bilgilere kolay kolay erişmek mümkün değil. Zira ASELSAN, ROKETSAN gibi savunma sanayiindeki gizlilik seviyesi ve alınan tedbirler inanılmaz düzeyde. Dolayısıyla gerçekten çok büyük bir eşik ve aşama. Ümit ediyoruz herkes nasibini almıştır." açıklamasını yaptı.