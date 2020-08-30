Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bakan Albayrak, Twitter'daki hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Bakan Albayrak, "Milli bağımsızlığımızın taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/yW8gkMfIqh — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 30, 2020