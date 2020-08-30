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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan için başsağlığı mesajı

liselerinin kurulmasında öncü isimlerden olan Celalettin Ökten'in kızı , Medine-i Münevvere’de vefat etti. Hazine ve Maliye Bakanı , bu üzücü haber üzerine sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Ayşe Hümeyra Ökten için başsağlığı mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Ayşe Hümeyra Ökten için başsağlığı mesajı

30.08.2020, 22:14

İmam Hatip liselerinin kurulmasında öncü isimlerden olan Celalettin Ökten'in kızı Ayşe Hümeyra Ökten, Medine-i Münevvere'de vefat etti.

Bu acı haber üzerine Twitter'dan paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ayşe Hümeyra Ökten için başsağlığı mesajı

Bakan Albayrak, "Merhume Ökten, 60 yıldır Peygamber Efendimiz'e komşuluk etmek için İstanbul ile Mekke ve Medine arasında mekik dokuyordu.Ayşe Hümeyra Ökten Hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Çok sevgili anneannemin ve annemin de doktoru olarak mesleğindeki idealizmine hep hayranlık duyduğumuz Hümeyra Hanımefendiye Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." dedi.

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