  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

'de konseri

kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde özel konser gerçekleştiriliyor

Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

30.08.2020, 20:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020,20:54

CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser veriliyor.

DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİNDE 30 AĞUSTOS ZAFERİ

İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA