Külliye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı'na özel konser veriliyor.

DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZLERİNDE 30 AĞUSTOS ZAFERİ

İletişim Başkanlığının Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de "30 Ağustos Zaferi" temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak.