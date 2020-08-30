Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj!

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin uygulandığı törende Bakan Akar, Devlet Mezarlığı'nda milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde 'Milli Savunma Bakanlığı' yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.



'TSK VATANIMIZI KORUMAKTA AZİMLİDİR'

Bakan Akar, saygı duruşu sonrası Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayıp, şunları yazdı:

"Milli mücadelemizin kahraman komutanları, aziz şehitlerimiz ve değerli devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Kutsal vatan topraklarımızda esaret altında yaşamayı reddeden asil milletimize önderlik ederek bir asır önce başlattığınız milli mücadeleyi 30 Ağustos 1922'de zafere taşıdınız ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiniz. Vatanımızı, milli ve manevi değerlerimizi korumak için sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler için daima en büyük ilham kaynağı olacaktır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin, vatan ve millet sevgimizin, fedakarlık ve kahramanlığımızın ölümsüz abideleri olan sizleri rahmet ve minnetle yad ediyor, saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."



Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, milli mücadelede görev almış komutanların kabirlerine karanfil bırakmalarının ardından anı fotoğrafı da çektirdi.