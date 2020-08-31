Başkan Erdoğan balıkçılık sezonunu açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına katılıyor. Başkan Erdoğan Giresun'daki açılışta açıklamalarda bulundu.

Giresun'da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Vira Bismillah" diyerek balıkçılık sezonunu açtı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açılışta yaptığı açıklamalardan derlenenler;

Hamdolsun vatandaşımıza devlet nerede sorusunu sordurmadık. İnsanımızı asla yalnız bırakmadık. En kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağız. Alınması gereken tedbirleri belirleyecek, birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Balıkçılarımız bu geceden itibaren 'vira bismillah' diyerek denize açılacak. Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum. Hamdolsun bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, suların sadece içinin değil, altının da bereketli olduğunu göstermiştir. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir rezervin parçası olduğuna inanıyoruz. Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmasını temin ettik.

"HAYDUTLUĞA ASLA İZİN VERMEYİZ"

Şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez.

Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerindeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. İnşallah güzel haberler almayı ümit ediyoruz.

BALIKÇILARA OTOKONTROL ÇAĞRISI

Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmasını temin ettik. Yeni sezonda denizdeki denetimlerde insansız hava araçlarından da faydalanacağız. Denizdeki ve içindeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce, rızkını denizden kazanan balıkçıların görevi olduğuna inanıyorum.

Hiçbir kanun sizlerin vicdanı ve kendi aranızda kuracağınız otokontrol kadar etkili olmaz.