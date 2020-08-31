Başkan Erdoğan'dan selin vurduğu Giresun'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi sonucu 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i asker 5 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu Giresun'da. Erdoğan, Dereli ilçesine inişi öncesinde havadan incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'dan sel felaketinin yaşandığı ilçedeki çalışmalar hakkında brifing aldı. Brifing sonrası Erdoğan ilçe merkezine geçerek yaya olarak Dereli caddelerinde yürüdü, vatandaşların dertlerini dinledi, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan sel bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada esnafa bazı müjdeler vereceğini belirtti.

Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra halka hitap etti ve müjdelerini sıraladı.

DEVLET TÜM KURUMLARIYLA VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞTU

Su baskını felaketinde, çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü. Öncelikle tüm değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşın yardımına koştu. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor. Çeşitli kurumlarımız 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama-kurtarma, afet kaldırma çalışmalarımız için 36 ilden ekiplerimiz görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız da çalışmalara iştirak etmişlerdir.

172 VATANDAŞ KURTARILDI

Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlandı. Ekiplerimiz 172 vatandaşımızı kurtarmıştır. Bu felakette maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edildi. 5 vatandaşımız halen kayıptır. 433 iş makinesi ile temizlik çalışmaları devam ediyor.

ESNAFA 50 BİN LİRA HİBE EDİLECEK

Giresun'a 73 milyon liralık ödenek gönderildi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek

KOBİ'LERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Bölgede 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri aldık. Yatırımları planladık. Çalışmalara başladık.

KONUTLARIN İNŞAASINA BAŞLANDI

Dereli'de 142 konuta başlandı, Doğankent'te 120 konut yapılacak. Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak. Yaylaları betona boğarsak hep birlikte pişmanlığını yaşarız.