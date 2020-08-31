‘Kutsal emanetinizi korumakta kararlıyız’

Törende Akar, milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu Anıtsal Duvar'a, üzerinde 'Milli Savunma Bakanlığı' yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

'TARİHİ BİR SORUMLULUK'

SAYGI duruşu sonrası Devlet Mezarlığı Şeref Defteri'ni imzalayan Akar, deftere şunları yazdı: "Kutsal vatan topraklarımızda esaret altında yaşamayı reddeden asil milletimize önderlik ederek bir asır önce başlattığınız milli mücadeleyi 30 Ağustos 1922'de zafere taşıdınız ve Anadolu'nun ebediyen Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiniz. Vatanımızı, milli ve manevi değerlerimizi korumak için sergilediğiniz kahramanlıklar, bizler için daima en büyük ilham kaynağı olacaktır. Sizlerden devraldığımız kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu bilinçle kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, dün olduğu gibi bugün de vatanımızı, milletimizi, milli ve manevi değerlerimizi, uluslararası hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumakta azimlidir, kararlıdır ve buna muktedirdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin, vatan ve millet sevgimizin, kahramanlığımızın ölümsüz abideleri olan sizleri rahmet ve minnetle yad ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."