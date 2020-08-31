Mavi Vatan’da özel kutlama

BÜYÜK ZAFERİN 98. yıldönümü nedeniyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle tören geçişi yaptı. Gözde turizm merkezlerinden Göcek'te Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte Türk bayraklarıyla süslenen 45 tekne D-Marin Plajı önünde toplandı. Tekneler korna ve marşlar eşliğinde Göcek açıklarında tören geçişi yaptı. Teknelerde bulunan vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla çalan marşlara eşlik etti.