Meis karşısından zafer dersi

PROVOKATİF adımlarıyla Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a Türkiye'den 30 Ağustos kutlamalarıyla mesaj verildi. Yunan ordusunun Türkiye'ye 2 km uzaklıktaki silahlandırılması yasak olan Meis adasına turist feribotuyla asker taşımasının ardından Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak kutladı. Hoparlörlerden marşlar çalan tekneci grup ardından da Meis'in karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.