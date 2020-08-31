  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Meis karşısından zafer dersi

Meis karşısından zafer dersi

Meis karşısından zafer dersi
Giriş Tarihi: 31.8.2020

PROVOKATİF adımlarıyla Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunanistan'a Türkiye'den 30 Ağustos kutlamalarıyla mesaj verildi. Yunan ordusunun Türkiye'ye 2 km uzaklıktaki silahlandırılması yasak olan Meis adasına turist feribotuyla asker taşımasının ardından Antalya'nın Kaş ilçesinde bir grup tekneci, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak kutladı. Hoparlörlerden marşlar çalan tekneci grup ardından da Meis'in karşısındaki Beş Adalar'a doğru yol aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meis karşısından zafer dersi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA