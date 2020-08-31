UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla özel balon turu gerçekleştirildi. Turistler, yaklaşık 1500 metre yükseklikten Pamukkale'nin eşsiz güzelliğini izleme fırsatı bulurken, Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile gökyüzünde eşsiz bir manzara oluştu.
SEBAHATTİN ALP
Pamukkale semalarında Türk bayraklı uçuş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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