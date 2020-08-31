Şehit Çavuş Şahin nişan kıyafetiyle uğurlandı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar İdris Şahin (25) ile Ceyhun Arslantürk (23), memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. ŞEHİT Şahin'in memleketi Mersin'deki cenaze töreninde, ailesi düğün hazırlığı yapan şehidin tabutuna nişan kıyafetini koydu. Şehidin annesi Perizade Şahin, kardeşleri ve nişanlısı Özlem Kaya ile yakınları tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk (23) için de memleketi Ordu'da cenaze töreni düzenlendi. OĞLUNUN naaşına sarılan anne Gülsüm Arslantürk, 6 yaşındaki oğlu Kuzey'i kucağına alarak, "Oğlum ağabeyin süper kahraman oldu, üzülme" dedi. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu.