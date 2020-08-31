Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sel bölgesinde flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Erdoğan incelemelerde bulunduğu sırada gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, "Konuşmamda esnafımızda bazı müjdeler vereceğim." dedi. Başkan Erdoğan, daha sonra halka hitap ettiği konuşmasında müjdeleri sıraladı.

BÖLGE HALKINA MÜJDELER

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

"Doğankent'te doğalgaz olmadığını arkadaşlarımız söyledi, gerekli talimatı verdik, süratle doğalgazı temin edeceğiz. Botaş 'buraya bu temin edilirse ben üzerime düşeni yaparım' dedi. Bu konuyu süratli bir şekilde gidermenin peşindeyiz. Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimatı vereceğim. Buraya hastane inşa edeceğiz.

TOKİ 120 KONUT YAPACAK

"TOKİ'nin yapacağız işlerde de, merkez heyelan riski konutlarımızın yerine 120 konut inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız hızlıca bunun adımlarını atacak.

"55 tane dükkan yine TOKİ kalanıyla halledilecek. Bunların altyapı eksiklerini gidermiş durumdayız. Hemen dükkanları da bitirip sahiplerine vereceğiz. Müracatlar dahilinde de 50'şer bin TL kendilerine verilecek."

Başkan Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra halka hitap etmiş ve müjdelerini şöyle sıralamıştı;

DEVLET TÜM KURUMLARIYLA VATANDAŞIN YARDIMINA KOŞTU

Su baskını felaketinde, çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü. Öncelikle tüm değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşın yardımına koştu. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor. Çeşitli kurumlarımız 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama-kurtarma, afet kaldırma çalışmalarımız için 36 ilden ekiplerimiz görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız da çalışmalara iştirak etmişlerdir.

172 VATANDAŞ KURTARILDI

Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlandı. Ekiplerimiz 172 vatandaşımızı kurtarmıştır. Bu felakette maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edildi. 5 vatandaşımız halen kayıptır. 433 iş makinesi ile temizlik çalışmaları devam ediyor.

ESNAFA 50 BİN LİRA HİBE EDİLECEK

Giresun'a 73 milyon liralık ödenek gönderildi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek.

KOBİ'LERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ

Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Bölgede 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri aldık. Yatırımları planladık. Çalışmalara başladık.

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