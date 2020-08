Tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Büyük Zafer'in 98'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çeleng bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı.

Erdoğan ve devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne de şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98. yıldönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik askeri siyasi, ve diplomatik bakımdan daha güçlü daha bağımsız daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya Karadeniz'den Doğu Akdeniz'de enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecektir. Ruhun şad olsun."



BAŞKAN Erdoğan, Ankara'da 'Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi açılış töreninde milli bayramlar üzerinden bölücülük yapanlara tepki gösterdi.



Erdoğan, "İnsanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler, bu ülkenin topraklarına nifak tohumu ekenler gereken cevabı yine milletten alacaktır. Her konuyu istismar aracı haline getirenlerin 30 Ağustos gibi, Cumhuriyet, millet, memleket gibi bir dertlerinin olmadığının farkındayız" dedi. Erdoğan, ayrıca uzay müjdesi vererek, "Milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum" dedi. "Malazgirt'e nasıl sahip çıkıyorsak, bu toprakları ebedi vatanımız kılan Büyük Zafer'e de aynı samimiyetle, aynı heyecanla sahip çıkıyoruz" diyen Erdoğan, "Zaferler işte bu eserlerle kutlanır, lafla değil. Zafer diye kararlılığınız varsa bu eserleri dikersiniz. Daha ileri eserleri de yapacağız. Kritik projeler dönemin vizyonsuz yöneticileri tarafından sabote edildi. Türkiye savunma sanayisinde dışa mahkum edildi. Sakarya'daki tank palet fabrikamızı diline dolayanlar, bu ülkeyi 2002'ye kadar yüzde 70 oranında dışa bağımlı hale getirenlerdir. Son 18 senede kayıpları telafi edip ülkemizi zirveye taşımanın mücadelesini verdik. Kendi imkanlarımızla üretebileceğimiz hiçbir ürünü dışarıdan almadık. Son 5 senede 350 proje başlattık. Sadece Kara ve Deniz araçlarında ihtiyaçlarını karşılayan değil kendi savaş gemisini üreten 10 ülke arasındayız" diye konuştu.



BAŞKAN Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde Doğu Akdeniz'deki gerilimle, "Tüm tehditlerle mücadele içindeyiz. Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Her bedeli ödemeye hazırız" dedi. "Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir. Sınırlarımız dışından kuşatılmaya çalışılan ülkemizi, milletimize biçilen kefeni kararlılıkla parçalayıp attık. Asıl soru şu, acaba şu anda Akdeniz'de karşımıza dikilenler aynı fedakarlıkları göze alabiliyorlar mı? On binlerce kilometre öteden Türkiye'nin demokrasisine, bölgesel çıkarlarına göz diken ülkelerin vatandaşları, bu sürecin dönüp kendilerine verecekleri zararın farkında mı? Ellerinden gelse bu millete bir nefes hava, bir yudum su, bir lokma ekmek vermeyeceklerin kuşatması altında olduğumuzun bilincindeyiz."

