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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi! Sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama!

Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katılımlarıyla milyonlarca öğretmen adayının beklediği 20 bin Öğretmen Atama Kurası Çekiliş Töreni gerçekleştirildi. Sonuçlar "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama!

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirildi! Sözleşmeli öğretmen atama sonucu sorgulama!

01.09.2020, 14:26 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,14:35

Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katılımlarıyla 20 bin Öğretmen Atama Kurası Çekiliş Töreni gerçekleştirildi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var" dedi. Selçuk, "48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona basacak" dedi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA




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