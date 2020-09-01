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Haberler Gündem Altun’dan Avrupa’ya “hukuka uyun” çağrısı

Altun’dan Avrupa’ya “hukuka uyun” çağrısı

Altun’dan Avrupa’ya “hukuka uyun” çağrısı
Giriş Tarihi: 1.9.2020

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Doğu Akdeniz'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatan'ımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz" dedi.

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