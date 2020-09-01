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Başkan Erdoğan, ’ye katılan belediye başkanlarını kabul etti

Başkan , ’ye katılan belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Geçen ay AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katılmıştı.

Başkan Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını kabul etti

01.09.2020, 18:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Geçen ay Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki hitabının ardından partiye katılımlar gerçekleşti.

AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katıldı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları şu şekilde:

"Ağrı Eleşkirt Belediye Başkanı - Ramazan Yakut
Ağrı Eleşkirt / Yayladüzü Belde Belediye Başkanı - Selami Demirtaş
Ağrı Eleşkirt / Yücekapı Belde Belediye Başkanı - Nurettin Öztürk
Batman Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren
Batman Kozluk / Bekirhan Belde Belediye Başkanı - Fırat Karabulut
Erzurum Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı
Erzurum Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğide
Trabzon Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu".

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