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Başkan Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. Geçen ay AK Parti'ye 4 ilden 5 ilçe ve 3 belde belediye başkanı olmak üzere 8 belediye başkanı katılmıştı.

01.09.2020, 18:13