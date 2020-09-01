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Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u kabul etti

Son dakika haberine göre, Başkan , Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u 'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u kabul etti

01.09.2020, 14:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.



Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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