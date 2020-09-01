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Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u kabul etti

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

01.09.2020, 14:26