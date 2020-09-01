Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Başkan Erdoğan, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum’u kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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