Ege’de bir Yunan komedisi!

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde verilen mesajlarla iyice paniğe kapılan Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan'ın şartlar olgunlaştığında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile deniz yetki sınırlarını belirleyen anlaşma yapacağını açıkladı. Güney Kıbrıs'a ziyaretinde konuşan Dendias, "Hedefimiz aşamalı olarak Yunanistan'ın deniz bölgelerinin tamamını sınırlandırmak. Tehdit, rencide ve meydan okuma olmadan diyalog yapılmalıdır" dedi. Rum Savunma Bakanı Haralabos Petridis de, Kıbrıs'ta çözüm için garantilerin ve Türk askeri varlığının olmaması gerektiğini iddia etti. Rum muhalefet partisi EDEK Başkanı Marinos Sizopulos da, Yunan hükümetlerinin, Türkiye'ye karşı Güney Kıbrıs'taki Yunan askerinin sayısının ve silah sayısının artırılması gerektiğini söyledi.