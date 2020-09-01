Giresun devlet eliyle ayağa kalkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'un Dereli ilçesi ve çevrelerinde 23 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak üzere dün Giresun'daydı. Sel bölgesinde halka hitap eden Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

DEVLET YARDIMA KOŞTU

Su baskını felaketinde, çok sayıda ev ve işyeri zarar gördü. Öncelikle tüm değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşın yardımına koştu. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımız başta olmak üzere ilgili bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili her hususu yakından takip ediyor. Çeşitli kurumlarımız 1264 araç ve 3 bin 672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama-kurtarma, afet kaldırma çalışmalarımız için 36 ilden ekiplerimiz görev yapmıştır. Sivil toplum kuruluşlarımız da iştirak etmişlerdir. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlandı. Ekiplerimiz 172 vatandaşımızı kurtarmıştır. Bu felakette maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralanan 47 vatandaş taburcu edildi. 5 vatandaşımız halen kayıp. 433 iş makinesi ile temizlik çalışmaları devam ediyor.



ESNAFA MÜJDELER VERDİ

Giresun'a 73 milyon liralık ödenek gönderildi. Dün gece imzaladığım kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardım. Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören yerlerde mücbir durum ilan etmiş ödemeleri ertelemiştir. Esnafımızın 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı, bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı hibe olarak verilecek. Afetten zarar gören KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur. Bölgede 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için her türlü tedbiri aldık. Yatırımları planladık. Çalışmalara başladık.



KONUT İNŞAASINA BAŞLANDI

Dereli'de 142 konuta başlandı, Doğankent'te 120 konut yapılacak. Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecek, altında ahırı olacak, üstünde de konutu. Yaylaları betona boğarsak hep birlikte pişmanlığını yaşarız. Dere yataklarını ıslah edeceğiz, oralardan da tehdit almak istemiyoruz. Yıkımsa yıkım, inşa ise inşa, ihya ise ihya yapacağız. İlçelerimizi ve köylerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.



DOĞANKENT'E HASTANE VE DOĞALGAZ MÜJDESİ

BAŞKAN Erdoğan sel bölgesi Doğankent'e de müjdeler verdi. Erdoğan, "Hastane için Ankara'ya döner dönmez talimat vereceğim, buraya hastane inşa edeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca Doğankent'e doğalgaz temin edileceğini de bildirdi.



'EĞER DEVLETSEK BUNLARI YAPMAMIZ LAZIM'

Sel bölgesinde gazetecilere de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki yılın ortalarına kadar bütün çalışmaları bitireceğiz. Bütün yollar altyapı üstyapıyla beraber esnafın sorununu çözelim diyoruz. Ama bir taraftan da yıkılacak yerler var. Yıkacağız mecburuz. Artık dere yataklarında konut kalmamalı. Buralardaki vatandaşları rezerv alanındaki konutlara taşıyacağız. Eğer devletsek bunu yapmamız lazım. Bu konuda tabi benim sevgili vatandaşım da bize yardımcı olacak" dedi.

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