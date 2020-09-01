Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül’de başlıyor

Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

8 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

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