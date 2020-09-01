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Haberler Gündem Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü 'ten flaş açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü açıklama yapıyor.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

01.09.2020, 19:20 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,19:25

CANLI YAYIN

İşte Ömert Çelik'in açıklamalarından satır başları:

DİYARBAKIR ANNELERİNİN NÖBETİ

Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül'de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül'de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz.

GİRESUN'DA SEL FELAKETİ

2020 senesinde birçok doğal afetle karşılaştık. Giresun'daki seldeki çalışmaları Cumhurbaşkanımız ilçe ilçe takip etti. Bakanlarımız derhal bölgeye gitti. Gelinen noktada 179 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış, kapanan köy yolları açılmıştır. Bölge halkına ekonomik destek sağlanmıştır. Sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek.

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