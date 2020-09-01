‘Türkiye kıyılarına silah doğrultmak ahlaksızlıktır’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve ikili antlaşmalara aykırı olarak Meis adasına asker çıkartmasına tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan'ın Meis Adası'nı silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Yunanistan, hukuka aykırı bu adımları atarak Ege ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Atina'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır. Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Her adımlarına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecekler" ifadelerini kullandı.