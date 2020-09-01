Uzaktan eğitimde ilk ders zili çaldı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması nedeniyle Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı ve saygı duruşu sonrasında ilk ders zilini çaldı. Yeni eğitim-öğretim döneminin okullarda öğrenci olmaması nedeniyle buruk başladığını söyleyen Selçuk, "Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21 Eylül için de çalışmalar sürüyor" diye konuştu. Bir basın mensubunun öğretmen maaşlarıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Selçuk, "Ziya Öğretmen olarak benim öğretmenlerimizin itibarının, özlük haklarının yükselmesi dışında hiçbir hedefim olamaz. Biz, öğretmenimizin her türlü imkanını artırma peşindeyiz. Başka bir derdimiz yok" dedi.