  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, 'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, , Jandarma (),Polis Özel Harekat () ve timlerinden oluşan 1.831 personel görev alıyor.

Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı

01.09.2020, 09:08 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020,09:18

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin'de "YILDIRIM-8 SAVUR" operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.831) personel [(122) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI, ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Son dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA