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3 eski asker jet ski ile Sakız’a kaçmaya çalıştı

3 eski asker jet ski ile Sakız’a kaçmaya çalıştı
Giriş Tarihi: 2.9.2020

İZMİR Çeşme'de satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü zanlısı 3 eski asker yakalandı. Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışanları belirleyen sahil güvenlik ekipleri 3 zanlıyı İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim etti. İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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