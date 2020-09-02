Başkan Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümünü dolayısyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.
02.09.2020, 11:23
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik mesajı gönderdi.
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