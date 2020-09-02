Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kritik görüşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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