  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kritik görüşme!

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı kritik görüşme!

Son dakika haberine göre Başkan , Başkanı ile Cumhurbaşkanlığı bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kritik görüşme!

02.09.2020, 16:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kritik görüşme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA