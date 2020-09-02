DEAŞ’ın sözde emiri Adana’da yakalandı

10 kişilik bir grupla eylem hazırlığında olan Özden'in yakalandığı evde yapılan aramada, saldırı planları ile patlayıcı ve silahların kimlere teslim edileceğinin yazılı olduğu dijital veriler ele geçirildi.



GAZETECİLERE ÖPÜCÜK ATMIŞTI

TERÖR Örgütü DEAŞ'ın Adana emiri olduğu gerekçesiyle 22 Haziran 2017 yılında gözaltına alınan Mahmut Özden'in, sağlık kontrolünden geçirilirken gazetecilere öpücük attığı ortaya çıktı. Terör örgütüne kazandırdığı her kişi için DEAŞ'tan daha önce 7 bin dolar aldığı öne sürülen Özden'in, son dönemde de kişi başına 2 bin dolar aldığı iddia edilmişti.



GÖZALTINA ALINMIŞTI

SÖZDE Türkiye emiri Mahmut Özden'in birlikte hareket ettiği örgüt üyeleriyle Suriye'de patlama ve çıkan çatışmalarda yaralanan sivilleri Hatay üzerinden Adana'ya getirip, buradaki devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi ettirdiği öğrenilmişti. İyilişen Suriyelilere ise tedavinin paralı olduğunu söyleyen örgüt üyelerinin, bu yöntemle örgüte ciddi finans sağladığı ortaya çıktı. Özden'in kadı görevi de üstlendiği, anlaşamayan tarafların sorunlarını çözdüğü saptanmıştı.