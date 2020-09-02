Antalya NAVTEX istasyonu, 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül arasında Doğu Akdeniz'de "Rusya Atış Eğitimleri" başlıklı 2 Navtex yayınladı.
Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda atış eğitimleri gerçekleştirecek.
Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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