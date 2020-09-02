Haberler Gündem Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex

Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex

Türkiye, Doğu Akdeniz için 2 yeni Navtex kararı aldı. Rusya, Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemilerinin faaliyet alanları ile çakışan alanlarda atış eğitimleri gerçekleştirecek.

02.09.2020, 23:31