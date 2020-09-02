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Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

, Başkan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

02.09.2020, 17:59 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,18:40

Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Beştepe'den bir son dakika gelişmesi! Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

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