Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Beştepe'den bir son dakika gelişmesi! Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Beştepe'den bir son dakika gelişmesi! Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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