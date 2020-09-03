ABD’ye ambargo tepkisi

ABD, Akdeniz'de gerilimi artıracak bir girişime imza attı. ABD, önceki gün skandal bir kararla Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Karara Türkiye'den tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgede çatışma riskini artıracak bu tür yaklaşımlara karşı Türkiye olarak KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, huzur ve refahını garanti altına alacak adımları atmaya devam edeceğiz. Türkiye ve KKTC, bölgede kendilerine karşı oynanan oyunların farkındadır. Millet olarak kararlılıkla bu oyunları birlikte bozacak, oyunların parçası olanları da affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Rum Kesimi'ne silah ambargosunun kaldırılmasını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Adada iki taraf arasındaki eşitliği bozar. Siz bunu yaparsanız biz de Türk tarafına yardımlarımızı artırırız, bu da gerilime yol açar, doğru değil. Bu adım Kıbrıs'ta çözüme ve gelir paylaşımına yanaşmayan Rum kesimini cesaretlendiren, teşvik eden bir adım oldu" dedi.



KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "ABD'nin Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rumlar Ada'da istikrarsızlık ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rumların taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz" dedi.