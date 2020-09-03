Ayasofya kararı dünyaya anlatılacak

Ayasofya'nın hukuki statüsü ve Ayasofya'nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasının nasıl sağlandığı Hristiyan dünyasına anlatılacak. Toplantıda Erdoğan'ın talimatı üzerine AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın hazırladığı kitapta neler yer alacağı masaya yatırıldı. Kitapta İstanbul'un fethi sonrasında camiye dönüştürülen Ayasofya'nın yüz yıllar boyu cami olarak kullanıldığı, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından vakıf statüsü kazandırıldığı ve Ayasofya'nın cami olmasıyla ilgili yargı kararının bulunduğu belgeleri ile anlatılacak. Kitapta ayrıca Türkiye'de Hristiyan aleminin ibadeti için yapılan çalışmalar ile başta Sümela Manastırı olmak üzere tarihi kiliselerin onarımları da detaylı aktarılacak. İngilizce basılacak olan kitap Hristiyan aleminin önde gelen isimlerine, yabancı misyon şeflerine, Türkiye'ye gelen yabancı misafirlere verilecek.

AKDENİZ'DE KAZAN KAZAN

Başkan Erdoğan, MYK toplantısında Doğu Akdeniz'le ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ın, "Biz bu konuda haklıyız, haklılığımızdan vazgeçmeyiz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç herkesle aynı masaya oturabiliriz. Bu 'taviz vereceğiz' demek değil. Herkesin kazanabileceği ortak bir zeminde buluşabiliriz. Kazan kazan politikası uygulayabiliriz. Yunanistan buna yanaşmıyor ama biz siyasi çözümü destekliyoruz" dediği öğrenildi.



TRABZONSPOR HEYETİ KÜLLİYE'DE

BAŞKAN Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Trabzonspor Futbol Takımı'nın yönetici, teknik heyet ile futbolcularını kabul etti. Trabzonspor'un kazandığı 2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı da getirdiği kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.



BARRON'U KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, dün Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabülde TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bulundu.

EDA IŞIK