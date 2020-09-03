  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı

ve eşi koronavirüse yakalandı

Milletvekili 'ın korona virüse yakalandığı belirtildi. Müşahede altına alınan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı

03.09.2020, 14:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,15:09

Bir süredir memleketi Erzincan'da bulunan Yıldırım, Ankara'ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Yıldırım'a derhal Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki siyaset adamı, müşahede altına alındı.

Yıldırım'ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA