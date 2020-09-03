Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı

Bir süredir memleketi Erzincan'da bulunan Yıldırım, Ankara'ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Yıldırım'a derhal Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki siyaset adamı, müşahede altına alındı.

Yıldırım'ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."



