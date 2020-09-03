CHP basına reklam baskısı yaptı

Dağ, kavga olayının ardından CHP il yönetimi ile CHP'li belediyelerin olayı örtbas etmeye çalıştığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir toplantıda sarf ettiği "2023'e geçerken Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırmaktan bahsediyoruz" ifadelerine cevap veren Hamza Dağ, "AK Parti, vesayet kurumlarının ve darbelerin sindirmeye çalıştığı sivil siyaseti, dolayısıyla da millet iradesini edilgen değil, etken bir noktaya taşımıştır. Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırma söylemi, popülizm ve samimiyetsizlikten öte bir yaklaşım değildir" dedi.

ÖRNEKLERLE ELEŞTİRDİ

Muhalefetin fırsatını bulduğu her ortamda insan haklarından, demokrasiden ve basın özgürlüğü gibi hususlardan bahsettiğini fakat eylem noktasında bu çizginin değiştiğini vurgulayan Hamza Dağ, "Belediye Başkanı, Meclis'te kendisini eleştiren AK Partili üyeleri 'Size demokrasi fazla' diyerek toplantıdan atmakla tehdit etti. CHP'nin İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde ise medya mensuplarına saldırıldı. CHP İl Örgütü'nden ve CHP'li belediyelerden bu olayın örtbas edilmesi için, medya kuruluşlarına psikolojik baskı uygulanmış ve verilen reklamların kesilmesi tehdidinde bulunulmuştur. Burada hür irade, demokrasi kültürü ve basın özgürlüğü kavramlarının eylem noktasında hiçe sayıldığı aşikardır. CHP için demokrasi yalnızca bir enstrümandır" açıklamasını yaptı.