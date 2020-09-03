İdam cezası tekrar gündeme alınsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Doğu Akdeniz'deki gerilimde Türkiye'nin Yunanistan ve Fransa'ya karşı muazzam bir direniş gösterdiğini kaydeden Bahçeli, idam cezasını da yeniden gündeme getirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



MUAZZAM BİR DİRENİŞ VAR

Türkiye mücavir bölgelerde yaygın ve yoğun sorun alanlarıyla boğuşurken, aynı anda kahramanlık ve kararlılıkla da duruş ve mücadele sergilemektedir. Akdeniz ve Ege'de Yunanistan, Fransa ve bazı bölge ülkelerinin sahne alan mütecaviz emellerine muazzam bir direniş gösterilmektedir. Türkiye hakkın ve hukukun yanında, zalimin, teröristin ve müstevlinin karşısındadır. Dış politikada yaşanan tehlikeli gerilim ve dozajı yüksek kutuplaşma her türlü ihtimali de açık hale getirmektedir.



TABLO ALARM VERİCİ

Bir tarafta sıcak gelişmeler yaşanırken diğer tarafta şiddet, cinayet, taciz, tecavüz vakalarında kahredici artışlar gözlemlenmektedir. Karşımızdaki tablo alarm verici niteliktedir. İnsanın kanını donduran, vicdanları kanatan, sabır ve tahammül ölçülerini berhava eden en ağır suçlara her gün şahit olunmaktadır. Gazetelerin üçüncü sayfaları, ekranlar, internet siteleri, sosyal medya platformları felaket haberiyle dolup taşmaktadır. Kadına şiddetin yanı sıra çocukların güpegündüz kaçırılmaları, vahşete kurban edilmeleri, hatta cinsel istismara uğramaları maşeri vicdanı yaralarken, aynı zamanda büyük bir hüzne de neden olmaktadır.



ZULME SUSKUNLUK DA ZULÜMDÜR

Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine sessiz kalmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Zulme suskunlukta zulümdür. Acilen ve mutlaka yasal, idari, sosyolojik, psikolojik ve manevi tedbirlerin alınması gerekmektedir. İlk başta akla gelen cezai yaptırımların arttırılması, derinlikli ve tesirli hale getirilmesidir. Bu konuda 'İdam Cezası'nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir. Masum ve mazlumları en aşağılık yöntemlerle hedef alan canilerin, katillerin fiillerine karşılık gelen cezaların milli birlik şuurunun istikbali açısından zorunluluktur.



'KATİL VE SAPIKLARA LAYIK OLDUKLARI CEZALAR VERİLMELİ'

DÜNYA genelinde idam cezası uygulayan ülke sayısının 56 olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: "Bilindiği üzere, Türkiye, 2003'te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Ölüm Cezalarının Kaldırılmasına İlişkin 6 No'lu Protokolü imzalamış, ardından da 'Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına İlişkin' 13 No'lu Protokol'ü onaylayarak yürürlüğe koymuştur. Ancak Türkiye'nin toplumsal dirliği açısından İdam Cezası mutlaka gündeme alınmalıdır. TBMM'nin açılmasıyla bebek katilleri, sapıklar, alçaklar, tecavüzcüler layık oldukları cezalara çarptırılmalıdır. Partimiz idam meraklısı değildir. Ne var ki suç ve suçlularla mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için başkaca yol olmadığı da nettir."